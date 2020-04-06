В Украине запустили социальную кампанию #ПідтримуюЛікарів. ВИДЕО

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В Украине запустили социальную кампанию #ПідтримуюЛікарів. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины запустило социальную кампанию поддержки врачей #ПідтримуюЛікарів.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Минздрав призывает каждого с благодарностью относиться к самоотверженному труду медиков, которые противостоят распространению коронавирусной болезни и преданно спасают пациентов.

Героями видео стали обычные врачи, фельдшеры и медсестры. Именно они ежедневно ходят на работу, рискуя собственной жизнью и здоровьем, но понимая, что от них зависит.

"Минздрав убежден, что государство должно защитить прежде всего врачей, чтобы спасти всю страну. Именно поэтому одним из приоритетов ведомства является утверждение надбавок медработникам, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, сотрудничество с украинским бизнесом, который помогает во время карантина подвозить медиков к рабочим местам", - говорится в сообщении.

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"Оставайтесь дома! Это главное, чем вы можете помочь врачам в борьбе с пандемией", - добавили в пресс-службе Минздрава.

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав врачи COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 Who's Here
Как всегда 25% спасают страну пока малоросийская власть наживается на смертях украинцев
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06.04.2020 13:56
+7 Україна ЮА
Підтримую!
Тримайтесь, Люди в білих халатах !
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06.04.2020 13:58
+4 Miko R 798886a8
Як це нагадує істеричні верески росіян, які через один пост в Інтернеті роздають "нізкій паклон до землі".
А що, поліцейські не стикаються з коронавірусом? А що, водій автобуса чи маршрутки, який працює щодня, перевозячи сотні і тисячі людей, не стикається з коронавірусом?
А касирка в супермаркеті? А працівниця пошти?
Скільки можна влаштовувати цю дурнувату вакханалію і інформаційний спам? Паскуди, які грабували і грабують, маскуються чим завгодно, кидають "в маси" якісь гасла - і маси вже в екстазі...
Яка гидота.
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06.04.2020 14:13
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