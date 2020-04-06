Прокуратура будет контролировать ход расследования и осуществлять процессуальное руководство в режиме онлайн, - Офис Генпрокурора

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30 апреля состоится запуск пилотного проекта системы электронного уголовного производства eCase. Первыми ее в действии проверят антикоррупционные органы - Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Пилот предусматривает интеграцию eCase с Единым реестром досудебных расследований и системами судебных органов.

Система eCase была представлена ​​в режиме видео-конференции членам Комитета по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ и представителям Офиса Президента Украины.

По словам заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, проект, который начался еще в 2014 году при поддержке антикоррупционной инициативы ЕС (EUACI), является важным элементом развития и реформирования органов прокуратуры и сферы уголовной юстиции.

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"Страны ЕС, США и ряд стран с постсоветского пространства уже давно и успешно внедряют современные электронные системы во многих направлениях - от публичных финансов до сферы обслуживания. IT-технологии является незаменимым инструментом и для правовой системы: обмен процессуальными документами, данными, управление материалами производств между прокуратурой, следствием и судами значительно ускоряет, упрощает и удешевляет процессы, повышает эффективность, снижает коррупционные риски", - отметил Мамедов.

Полная автоматизация "бумажных" действий дает преимущества для всех участников уголовного процесса. Прокуратура будет контролировать ход расследования и осуществлять процессуальное руководство в режиме on-line. Следствие будет оперативно получать и иметь возможность анализировать все необходимые данные, ведь система обновляет всю информацию на каждом этапе, планирует time-management и календарь задач. Свидетели, подозреваемые и их представители также смогут получать необходимые документы в электронном формате. Судьи же - иметь возможность доступа к системе даже в условиях судебного заседания для дополнительного исследования доказательств и ключевых позиций в производстве.

Мамедов рассказл, что Офис Генпрокурора уже подготовил соответствующие изменения в законодательство, принятие которых может стать одним из первых весомых шагов на пути к диджитализации страны в целом, и уголовного процесса в частности.

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