На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция

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полиция,коронавирус

Правонарушителей доставили в Днепровское управление полиции для установления всех обстоятельств этого происшествия. В дальнейшем админматериалы направят в суд с целью принятия соответствующего решения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Сегодня, 6 апреля, во время акции протеста против противоэпидемических запретов на территории Гидропарка между участниками мероприятия и полицейскими возник спор. Мужчины выражали недовольство из-за невозможности тренировки на спортивной площадке. В результате двух наиболее активных участников события доставили в территориальное управление полиции, где установили их анкетные данные и взяли объяснения.

На обоих мужчин - 1979 и 1988 годов рождения, составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй - находился в парковой зоне без документов.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух людей после перебранки в столичном Гидропарке.

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Коронавирус и карантин
Гидропарк карантин Киев Нацполиция COVID-19 коронавирус
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+9 саша паламарчук
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На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5732
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06.04.2020 14:13
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На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8980 Застав дурнів Богу молитись...
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06.04.2020 14:14
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Мужчина решил вплавь по Днепру обойти блокпост полиции. Сопротивления пловец не оказал.
Полиция в киевском Гидропарке задержала пловца. Видео опубликовано в Фейсбук
"Полицейских снова поймали страшного преступника. Голого и без маски. Купается он, скотиняка", - иронизирует одна из очевидцев.
Сообщается, что мужчина купался в Днепре и решил вплавь обойти блокпост полиции, расположенный на берегу. Его встретили около десяти патрульных. Сопротивления мужчина не оказал.На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7030
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06.04.2020 14:09
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