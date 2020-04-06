На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция

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Правонарушителей доставили в Днепровское управление полиции для установления всех обстоятельств этого происшествия. В дальнейшем админматериалы направят в суд с целью принятия соответствующего решения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Сегодня, 6 апреля, во время акции протеста против противоэпидемических запретов на территории Гидропарка между участниками мероприятия и полицейскими возник спор. Мужчины выражали недовольство из-за невозможности тренировки на спортивной площадке. В результате двух наиболее активных участников события доставили в территориальное управление полиции, где установили их анкетные данные и взяли объяснения.

На обоих мужчин - 1979 и 1988 годов рождения, составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй - находился в парковой зоне без документов.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух людей после перебранки в столичном Гидропарке.

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