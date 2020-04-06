Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки, - Степанов

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине производят почти 900 тыс. масок в сутки.

Об этом сообщил министр во время ежедневного селекторного совещания Президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки. К тому же, мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", - отметил Степанов.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что с началом тотального масочного режима эти средства индивидуальной защиты полностью доступны в Интернете. Отмечается, что несколько медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают.

"В ответ президент поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им нужно", - сообщают в ОП.

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