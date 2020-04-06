На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование, - Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что ни одна больница или отделение в Украине в период распространения коронавируса не могут быть закрыты.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время ежедневного селекторного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Глава государства обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты.

"К нам приходит информация то о закрытии детского областного отделения, то о закрытии тубдиспансера. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирования. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами", - сказал Зеленский.

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