На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование, - Зеленский

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время ежедневного селекторного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
Глава государства обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты.
"К нам приходит информация то о закрытии детского областного отделения, то о закрытии тубдиспансера. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирования. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами", - сказал Зеленский.
Вон оборонку при войне режет по полной, после окончания эпидемии на медецине и камня на камне не оставит
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Министр инфраструктуры назначает свою любовницу 24-летнюю Валерию Шкаброву в наблюдательный совет Укрзализныци с зарплатой 160 тысяч, соответствующий приказ подписал Владислав Криклий.
Лишь два года назад она закончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет поражает.Валерия Витальевна в распоряжении определена одним из трех представителей государства для обеспечения заключения гражданско-правовых договоров. Каким образом в ведомстве отбирали кандидатов и имеет ли Шкаброва соответствующие опыт и образование для нашей страны не важно.
Тайные конкурсы и космические зарплаты на стратегических государственных предприятиях уже никого не удивляют, но любовниц назначают впервые. https://t.me/tayni_deputata/519