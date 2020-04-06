На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование, - Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что ни одна больница или отделение в Украине в период распространения коронавируса не могут быть закрыты.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время ежедневного селекторного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Глава государства обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты.

"К нам приходит информация то о закрытии детского областного отделения, то о закрытии тубдиспансера. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирования. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами", - сказал Зеленский.

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Коронавирус и карантин
больница Зеленский карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 Mr Vice President
Четкий посыл врачам "Только спасете страну, вы уволены" Красавчик Вова!
Вон оборонку при войне режет по полной, после окончания эпидемии на медецине и камня на камне не оставит
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06.04.2020 14:19
+4 Магистр Йода 9b132211
ЗЕбилы
ВЫ РОБЫТЭ ЦЭ РАЗОМ.

Министр инфраструктуры назначает свою любовницу 24-летнюю Валерию Шкаброву в наблюдательный совет Укрзализныци с зарплатой 160 тысяч, соответствующий приказ подписал Владислав Криклий.
Лишь два года назад она закончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет поражает.Валерия Витальевна в распоряжении определена одним из трех представителей государства для обеспечения заключения гражданско-правовых договоров. Каким образом в ведомстве отбирали кандидатов и имеет ли Шкаброва соответствующие опыт и образование для нашей страны не важно.
Тайные конкурсы и космические зарплаты на стратегических государственных предприятиях уже никого не удивляют, но любовниц назначают впервые. https://t.me/tayni_deputata/519

На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3355
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06.04.2020 14:26
+4 Petro Tchaika
На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні або зупиняти фінансування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6141
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06.04.2020 14:29
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