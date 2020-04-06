COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев выявили в Печерском районе. КАРТА

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За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Печерском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +2

- Дарницкий - +3

- Деснянский - +1

- Днепровский - +3

- Оболонский - 0

- Печерский - +5

- Подольский - +4

- Святошинский - +2

- Соломенский - 0

- Шевченковский - +3

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 267 заболевших, - Кличко

Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 46. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 37, в Шевченковском - 36, Голосеевском - 26, Оболонском - 20, Подольском - 21.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 16, Днепровском - 16 и Святошинском - 13.



Карта: Кличко/Telegram