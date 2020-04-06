COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев выявили в Печерском районе. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +2
- Дарницкий - +3
- Деснянский - +1
- Днепровский - +3
- Оболонский - 0
- Печерский - +5
- Подольский - +4
- Святошинский - +2
- Соломенский - 0
- Шевченковский - +3
Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 46. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 37, в Шевченковском - 36, Голосеевском - 26, Оболонском - 20, Подольском - 21.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 16, Днепровском - 16 и Святошинском - 13.
Простой пример.
У 90% населения планеты в организме есть вирус герпеса.
Если каждому умершему сделать тест на герпес, мы получим в большинстве случаев положительный результат, и таким образом по логике ВООЗ и действующих сейчас по ее распоряжению во всем мире врачей в причине смерти можно смело указать "Герпес".
Легким движением руки получаем "пандемию герпеса" с космической заражаемостью и смертностью.
А теперь попробуем понять, на каком основании ВООЗ вручила всем врачам протокол, в соответствии с которым какие-то простудные симптомы можно диагностировать как коронавирус без дополнительных исследований, а если такой пациент умрет, то в причине его смерти можно ставить "коронавирус" даже без теста
например, 24 марта такой протокол был принят в США, удивительно (?), что после этого сразу же начала расти там смертность
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf