Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

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Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

Торговые сети Украины обеспечены запасами таких продуктов питания, как сливочное масло, сахар, подсолнечное масло, рис, гречка, минимум на 20 дней.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Торговые сети обеспечены запасами масла на 25 дней потребления, сахара на 20 дней потребления, подсолнечного масла на 25 дней потребления, риса на 25 дней потребления и гречки на 37 дней потребления", - написал Высоцкий.

Также он отметил, что реализация гречки за последние дни упала на 43%.

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Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики 01
Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики 02

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Топ комментарии
+9 Владимир Пономаренко 2f5552a6
Быдло обломали, и оно тихо мукает в стойле)

Они хотели богатых раскулачить, все отнять и поделить.
Теперь богатые забирают у них аппараты вентиляции лёгких, а они шьют себе маску из трусов, хотя эти богатые называют себя "слугами" этого нищебродского говна, которое называет себя народом.
Зеленые, вы не народ, вы биомусор.
На месте Пороха, я бы на ваше спасение ни копейки денег не потратил.
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06.04.2020 14:41
+7 Вася Шевченко f77d76ba
это так захотели успокоить...или вызвать ажиотаж? ))))
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06.04.2020 14:41
+7 Tania Shevchenko c2fcd63d
вот реально, не понимаю мотивов Пороха бросать жемчуг перед свиньями. люмпены все также будут проклинать его обвиняя восех грехах , 50% все ще поддерживает Зеленского, они считают, что его целебная моча полезнее реальной помощи Пороха.
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06.04.2020 14:51
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