Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

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Торговые сети Украины обеспечены запасами таких продуктов питания, как сливочное масло, сахар, подсолнечное масло, рис, гречка, минимум на 20 дней.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Торговые сети обеспечены запасами масла на 25 дней потребления, сахара на 20 дней потребления, подсолнечного масла на 25 дней потребления, риса на 25 дней потребления и гречки на 37 дней потребления", - написал Высоцкий.

Также он отметил, что реализация гречки за последние дни упала на 43%.

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