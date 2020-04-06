Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Торговые сети обеспечены запасами масла на 25 дней потребления, сахара на 20 дней потребления, подсолнечного масла на 25 дней потребления, риса на 25 дней потребления и гречки на 37 дней потребления", - написал Высоцкий.
Также он отметил, что реализация гречки за последние дни упала на 43%.
Они хотели богатых раскулачить, все отнять и поделить.
Теперь богатые забирают у них аппараты вентиляции лёгких, а они шьют себе маску из трусов, хотя эти богатые называют себя "слугами" этого нищебродского говна, которое называет себя народом.
Зеленые, вы не народ, вы биомусор.
На месте Пороха, я бы на ваше спасение ни копейки денег не потратил.