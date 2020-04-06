Бесплатно будут лечить только средние и тяжелые случаи COVID-19, - Степанов

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Бесплатно будут лечить только средние и тяжелые случаи COVID-19, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за государственные средства будут лечить только тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

Зритель эфира спросил министра, каким образом обеспечиваются лекарствами больные COVID-19 (всеми необходимыми позициями, или отдельными препаратами), которые находятся на стационарном лечении (из имеющихся фондов медицинского учреждения, вынуждены покупать самостоятельно или с помощью семьи), которые лечатся амбулаторно (получают от социальных работников за счет государства, вынуждены покупать самостоятельно).

"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен COVID-19, чтобы мы могли лечить", - ответил Степанов.

Одна из зрительниц программы спросила министра здравоохранение, почему лечение COVID-19 не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы.

"Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - ответил он.

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Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+13 Вася Шевченко f77d76ba
а у депутатов была средняя или тяжелая форма? интересно сколько они .."вложили" ??? ))))
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06.04.2020 14:43
+12 бостууга
Бесплатно будут лечить только средние и тяжелые случаи COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8173
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06.04.2020 14:42
+12 Vladimir Longer
Почему то не удивлен! Другого ожидать от нынешней власти не приходится.
Удивительно, что именно сейчас он об этом сказал, что бы не питали иллюзий...
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06.04.2020 14:42
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