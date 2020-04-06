Об этом сообщает пресс-служба "Уктрансгаза", передает Цензор.НЕТ.
Как отметили в пресс-службе, это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа в на конец марта за последние десять лет. Так, год назад, по состоянию на 31 марта 2019 года, в ПХГ Украины хранилось 8,8 млрд куб. м.
При этом, в 2020 году 1,6 млрд куб. м газа находится в режиме "таможенный склад" (1095 дней без обложения таможенными платежами). Услугой "таможенный склад" сейчас активно пользуются трейдеры как из Украины, так и из других европейских стран и США.
Нынешний высокий уровень наполнения ПХГ обусловлено рядом факторов:
Как отметили в пресс-службе, пандемия COVID-19 не повлиял на работу украинских ПХГ. "На сегодня все подземные хранилища газа работают в штатном режиме. Обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме. Чтобы противостоять распространению вируса COVID-19 и сохранить здоровье наших сотрудников, мы перевели часть коллектива на удаленную работу. Тех, кто остается на рабочих местах, обеспечиваем дополнительными средствами защиты и дезинфекции", - отметил генеральный директор АО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко.
С чего б это?
Если бы он не принимал своих супер конченых решений, у народа не горели бы пердаки, и зима не была такой теплой!