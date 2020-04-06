Украина завершила отопительный сезон с рекордными 15,9 млрд куб. м газа в подземных хранилищах, - "Уктрансгаз"

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По состоянию на 31 марта 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины находилось 15,9 млрд куб. м природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Уктрансгаза", передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в пресс-службе, это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа в на конец марта за последние десять лет. Так, год назад, по состоянию на 31 марта 2019 года, в ПХГ Украины хранилось 8,8 млрд куб. м.

При этом, в 2020 году 1,6 млрд куб. м газа находится в режиме "таможенный склад" (1095 дней без обложения таможенными платежами). Услугой "таможенный склад" сейчас активно пользуются трейдеры как из Украины, так и из других европейских стран и США.

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Нынешний высокий уровень наполнения ПХГ обусловлено рядом факторов:

накопления рекордно высоких объемов природного газа в ПХГ в сезон закачки-2019 - 21,8 млрд куб. м,

невысокий уровень отбора газа в течение отопительного сезона 2019/2020 за теплую зиму - 6,06 млрд куб м. Прошлого сезона отбора эта цифра равнялась 8,5 млрд куб. м.

начало сезона закачки начато раньше, чем в прошлом году: в этом году - в марте, а в прошлом году - в апреле.

Как отметили в пресс-службе, пандемия COVID-19 не повлиял на работу украинских ПХГ. "На сегодня все подземные хранилища газа работают в штатном режиме. Обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме. Чтобы противостоять распространению вируса COVID-19 и сохранить здоровье наших сотрудников, мы перевели часть коллектива на удаленную работу. Тех, кто остается на рабочих местах, обеспечиваем дополнительными средствами защиты и дезинфекции", - отметил генеральный директор АО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко.