Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура

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Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что по состоянию на 6 апреля коронавирус подтвержден у восьми народных депутатов.

Об этом Качура сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больше всего заразившихся во фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований,случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Виталий Борт - ОПЗЖ, Владимир Ватрас - "Слуга народа", Руслан Горбенко - "Слуга народа" (вылечился), Игорь Кисилев - ОПЗЖ, Александр Лукашев - ОПЗЖ, Сергей Рудик - внефракционный, Анна Скороход - внефракционный, Сергей Шахов - "Довира" (вылечился)", - написал Качура.

Нардеп отметил, что с зараженной Скороход контактировали четыре депутата от "СН" - Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха. Также, по его словам, со Скороход контактировали три нардепа из "Европейской солидарности" - Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз.

Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - слуга народа Качура 01

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Коронавирус и карантин
карантин Качура COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+10 Совестно за Брата
Куршавельские труженики!!!
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06.04.2020 14:57
+6 Салаутдин
это тот стукачок,что на Федыну и Звиробий заяву накатал...
настоящий мужик - может гордиться
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06.04.2020 15:05
+5 belge
Нет худа без добра.
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06.04.2020 14:56
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