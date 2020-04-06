Некоторым нардепам присылали СМСки с московского номера: "Зеленский - временный, а Коломойский - навсегда", - "слуга народа" Чернев

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Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что к законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности внесли около 5 тыс. правок.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"По моим данным, их (правок. - Ред.)уже около 5000: группа приватовцев в парламенте делает все, чтобы затянуть его рассмотрение. Но мы готовы пройти весь этот путь, и как только комитет рассмотрит все правки, закон сразу же можно выносить на внеочередную сессию", - отметил нардеп.

Чернев подчеркнул, что "патриотическое крыло "Слуги народа" готовится к главной битве": "Перед первым чтением мы не позволили сорвать заседание Комитета, без которого законопроект нельзя было внести на голосование, и потом поддержали его в сессионном зале. Кстати, на Комитете был проголосован идентичный основному законопроект, который был зарегистрирован пару месяцев назад. Это было сделано, чтобы не оставить аргументов оппонентам, что не прошло 14 дней со дня регистрации для подачи альтернативных".

По его словам, за 3 дня до голосования на заседании фракции президент абсолютно четко заявил, что те депутаты, которые мечтают о дефолте, фактически работают против Украины.

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"Он просил поддержать законопроект, из 170 присутствовавших 167 проголосовали "за" на сигнальном голосовании. Решающей была позиция остальных, тех, кого не было на заседании фракции. Я считаю, что на принятие закона в первом чтении повлияло два фактора: с одной стороны, решительное открытое выступление патриотического крыла СН в поддержку закона, с другой стороны, работа внутри фракции и авторитет президента - мы смогли достичь принятия закона в первом чтении", - рассказал Чернев.

Также нардеп рассказал, что на его коллег оказывалось давление: "Знаю, что некоторым коллегам рассылались эсэмэски с какого-то московского номера. С очень длинным и не очень внятным текстом. Основной их смысл: Зеленский - временный, а Коломойский - навсегда, поэтому, якобы, не стоит становиться его врагом. Эти эсэмэски присылались разным депутатам, не только из патриотического крыла. Своего рода, психологическая обработка".

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта поддержала в первом чтении законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

Полный текст интервью с Егором Черневым читайте здесь.

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