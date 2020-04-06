В органах власти не должно быть людей, выступающих против Украины и интересов украинского народа, - "слуга народа" Чернев

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Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев, который был инициатором снятия Сергея Сивохо с должности внештатного советника секретаря СНБО, планирует инициировать подобные обращения в органы власти в отношении и других пророссийских деятелей.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Чернева, он только начинает формировать соответствующий список.

"Считаю, что в органах власти не должно быть людей, выступающих против украинского государства как такового и против интересов украинского народа. Кстати, вот призываю ваших читателей сообщать мне в Фейсбуке имена госслужащих, которые стоят на явно антиукраинских или пророссийских позициях, и мы будем жестко реагировать. Время для либерализма в этом вопросе давно прошло", - отметил Чернев.

Чернев подчеркнул, что это касается не только судебной и исполнительной ветвей власти, но и Верховной Рады.

"Если у нас есть целая фракция людей, которые позволяют себе ездить в Российскую Федерацию и от имени Верховной Рады, от лица государства Украина вести фактически антиукраинскую политику, мы должны на это реагировать жестко", - убежден нардеп.

Полный текст интервью с народным депутатом Егором Черневым читайте здесь.

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