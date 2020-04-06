Филатов опроверг фейковый пост об отстреле собак в Днепре

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В соцсетях распространяется фейковый пост якобы городского главы Днепра с угрозами отстреливать "незаконных" собак.

С сегодняшнего дня, 6 апреля, в Украине ужесточили карантин. Теперь гражданам запрещено, в частности, посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Людей, которых застанут за нарушением этого правила, ждет штраф. Исключением является выгул собак непродолжительное время из расчета – 1 человек на 1 собаку, пишет dnepr.info, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 6 апреля, в соцсетях начали распространять якобы пост Бориса Филатова, в котором городской глава угрожает отстреливать незарегистрированных в КП "Зооконтроль" животных, которых выгуливают жители Днепра. Мэр якобы распорядился выкопать 1 000 могил для захоронения "незаконных" животных.

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Обращаем ваше внимание на то,что этот пост — фейк. Данную информацию опроверг сам Борис Филатов. Он отметил, что ждет извинений от депутатов из "Слуги народа".

"Я передаю личный привет нариковским прихвостням и подручным Бородатой Бабушки. Не стоит в эпидемию разгонять фейки. И, да, как бы вы ни плевались ядом и что бы ни делали, вам придется жить с Филатовым-мэром, ещё очень долго. Как минимум пару каденций. И неизвестно, кто кого переживет", — написал Филатов.

Кроме того, мэр Днепра призвал горожан выкладывать в соцсетях фото с питомцами и хештегом #мои_любимцы.

"Делайте селфи с вашими собаками, как вы гуляете на улице с ними и знайте, что каждый ваш питомец — мне как родной! Мы ни одного днепровского четвероногого друга не дадим в обиду! Никаким олигархам, никаким фейкометам мы не оставим и шанса использовать наших домашних животных в политических играх, тем более в такое сложное время. Те, кто знает меня и живет в Днепре, отлично знает, как я отношусь к домашним животным. Я очень люблю их, гораздо больше, чем многих нехороших людей, которые в очередной раз сегодня показали, что у них нет никакой морали в принципе", — сказал Филатов.



