За пять дней на лечение медиков от COVID-19 собрали более 5 млн грн, - Минздрав

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В рамках кампании Минздрава #ПідтримуюЛікарів собрано 5 миллионов гривен на лечение медиков от COVID-19.

"Украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании МЗ #ПідтримуюЛікарів и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медикам, заразившимся при исполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн гривен", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минздрава.

Чтобы получить помощь, нужно оставить заявку на сайте, подтвердить статус медицинского работника и диагноз COVID-19.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины запустило социальную кампанию поддержки врачей #ПідтримуюЛікарів.