За пять дней на лечение медиков от COVID-19 собрали более 5 млн грн, - Минздрав

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минздрав

В рамках кампании Минздрава #ПідтримуюЛікарів собрано 5 миллионов гривен на лечение медиков от COVID-19.

"Украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании МЗ #ПідтримуюЛікарів и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медикам, заразившимся при исполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн гривен", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минздрава.

Чтобы получить помощь, нужно оставить заявку на сайте, подтвердить статус медицинского работника и диагноз COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: В Великобритании врачам дали право решать, кого спасать в первую очередь

За пять дней на лечение медиков от COVID-19 собрали более 5 млн грн, - Минздрав 01

Напомним, Министерство здравоохранения Украины запустило социальную кампанию поддержки врачей #ПідтримуюЛікарів.

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав лечение COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Стрелок
т.е. у зеленых даже для лечения медиков денег нет?
доцарювались падлы криворукие
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06.04.2020 16:01
+4 Александр Пушкин 7b40c3f0
США и узкоглазые батон крышат друг на друга в этом деле!!
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06.04.2020 16:03
+3 Василь Грім
5 млн. грн это тратит любой олигарх на рестораны, банкеты в месяц
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06.04.2020 16:00
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