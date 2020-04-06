Полиция установила злоумышленника, по вине которого выгорели 5 гектаров лесничества в Чернобыльской зоне

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Сотрудники Иванковского отдела Нацполиции установили личность причастного к поджогу леса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области, в преступлении подозревается 27-летний житель села Раговка. Как пояснил мужчина полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву. Ветром огонь распространился дальше, и поджигатель не смог потушить костер.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку. Продолжается следствие.

Напомним, 4 апреля спасателям поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

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5 апреля там снова зафиксировали возгорание. Тушение продолжалось до понедельника. По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство.