Внеочередное заседание Рады планируем на эту неделю, рассмотрим изменения в бюджет и законопроект о банках, - "слуга народа" Потураев

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Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев рассказал, что на этой неделе Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

По его словам, Верховная Рада рассмотрит изменения в бюджет а также во втором чтении законопроект по предотвращению отмены национализации или ликвидации банков.

"Два главных. Это изменения в бюджет, потому что Рада не поддержала предложения правительства и он (законопроект. - Ред.) пошел на доработку. И второе чтение законопроекта о национализированных банках", - сказал Потураев.

Кроме того, по его словам, на заседание также могут рассмотреть пакет из дополнительных мер поддержки предпринимателей и предприятий, а также отдельных социальных групп граждан.

"И еще надо надо отбить атаки на закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения. То есть, с моей точки зрения, как сторонника этого закона, надо отклонить постановления, которыми пытаются этот закон заблокировать", - отметил нардеп.

Потураев рассказал, что "внеочередное заседание планируется на эту неделю". "Но на какой конкретно день сейчас не могу сказать", - добавил нардеп.

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