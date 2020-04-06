Семь самолетов со спецсредствами для противодействия COVID-19 прибудут в Украину на этой неделе, - замглавы ОП Тимошенко

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Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что на этой неделе ожидается прибытие семи самолетов со спецсредствами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, такая информация прозвучала во время ежедневного селекторного совещания главы государства с представителями правительства и государственных ведомств.

По словам Тимошенко, на момент начала тотального масочного режима эти средства индивидуальной защиты полностью доступны в Интернете.

Несколько медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают.

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"Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", - подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов.

В ответ президент поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им требуется.

Дополнительно Владимир Зеленский обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты.

Напомним, 29 марта в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с гуманитарным грузом из Китая - средствами защиты для врачей, военнослужащих и полицейских. На прошлой неделе прибыли еще два самолета.

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В конце марта 1 тыс. коробок ПЦР-тестов на 100 тыс. тестирований прибыли самолетом из Южной Кореи. Также ожидалась доставка еще 100 тыс. таких тестов, 40 тыс. очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.

Сообщалось также, что с 2 апреля воздушный мост с Китаем для поставки медматериалов работает ежедневно без выходных и перерывов.