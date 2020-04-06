Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом, - Еврокомиссия

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Санкции, которые Евросоюз применяет против РФ, адресно направлены против российских компаний и лиц, причастных к действиям, нацеленных на подрыв суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, поэтому такие санкции не мешают стране противостоять эпидемии коронавируса.

Об этом в понедельник заявил представитель Еврокомиссии Питер Стано, отвечая на вопрос журналистов о реакции на обращение группы депутатов Европарламента к руководству ЕС с просьбой не ослаблять санкции против России под предлогом борьбы с коронавирусом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом режим санкций ЕС и ООН предоставляет возможность для гуманитарных исключений. Но в том, что конкретно касается России, то санкции направлены против российских компаний и лиц, связанных с незаконной аннексией Крыма и Севастополя, поэтому эти санкции введены в результате действий, подрывающих суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Это означает, что эти санкции не сдерживают Россию от противодействия вспышке коронавируса", - отметил представитель ЕС.

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Он подтвердил, что в руководстве ЕС получили письмо такого содержания от депутатов Европарламента, поэтому ответ на него будет предоставлено по ​​обычным каналам.

При этом Питер Стано напомнил, что в прошлую пятницу Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель от имени всех стран Евросоюза издал декларацию, в которой отмечается, что международные санкции не должны препятствовать поставке важного оборудования и другим поставкам, необходимых для борьбы с коронавирусом и для его сдерживания от распространения по миру. Такой же тезис прозвучал во время виртуальной пресс-конференции Высокого представителя ЕС в прошлую пятницу после неформального Совета ЕС по иностранным делам, проведенного в формате видеоконференции.