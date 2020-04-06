Служба аэромедицинской эвакуации готова начать работать в Украине, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять - Национальной гвардии Украины).
В Минздраве отмечают, что в сложных случаях могут воздушные суды смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и проводить реанимационные мероприятия на территории Украины.
???
Суды будут госпитализировать?
Блин, редактор какой-то есть?