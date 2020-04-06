Служба аэромедицинской эвакуации готова начать работать в Украине, - Минздрав

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Служба аэромедицинской эвакуации готова начать работать в Украине, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины сообщило о готовности к началу работы аэромедицинских бригад.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять - Национальной гвардии Украины).

В Минздраве отмечают, что в сложных случаях могут воздушные суды смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и проводить реанимационные мероприятия на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела умерших помещаются в герметичные мешки и только потом в гроб, - Ляшко напомнил, как хоронить умерших из-за COVID-19

Служба аэромедицинской эвакуации готова начать работать в Украине, - Минздрав 01

Коронавирус и карантин
авиация карантин медицина Минздрав Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Шрек Баблокат
я полагаю, что пиар-служба у Авакова работает 24/7/365..
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06.04.2020 17:28
+2 Шрек Баблокат
похоже, Аваков приучает всех, что он спаситель Отечества..
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06.04.2020 17:17
+2 9k38
Цитата:В Минздраве отмечают, что в сложных случаях могут воздушные суды смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохраненияИсточник:https://censor.net.ua/n3187114
???
Суды будут госпитализировать? Служба аеромедичної евакуації готова почати працювати в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6344
Блин, редактор какой-то есть?
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06.04.2020 17:29
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