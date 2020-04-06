В Центральном военном госпитале вручили награды раненым воинам, которые проходят там лечение и реабилитацию. ФОТОрепортаж

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский вручил награды воинам, находящимся на лечении в Центральном военном госпитале в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Среди получивших награды - военнослужащие из воинских частей оперативных командований "Север" и "Запад".





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"Генерал-лейтенант Сырский вместе с наградами вручил бойцам ценные подарки, передал фрукты и другие необходимые повседневные вещи, в том числе медицинские маски", - говорится в сообщении.





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