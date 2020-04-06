Умерший священник не спровоцировал вспышку COVID-19 на Тернопольщине, так как был уже не единственным заболевшим, - санврач области Чайчук

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила главный государственный санитарный врач области Оксана Чайчук, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть статистика. А из нее следует, что в те дни, когда был обнаружен коронавирус у священника, в районе, в частности 13-15 марта, были зафиксированы заболевания у других жителей. Это люди, которые не общались с отцом", - сказала Чайчук.
По ее словам, умерший священник имел ряд заболеваний, которые и повлияли на дальнейший ход COVID-19 у пациента.
Такое обстоятельство усложнило ситуацию, что и привело к летальному исходу.
Чайчук также сообщила, что в области в последние дни обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты существенно улучшилось, у медиков есть все необходимое, чтобы лечить больных.
Напомним, 21 марта 2020 года коронавирус на Тернопольщине диагностировали у священника.
Позже стало известно, что полиция разыскивает почти полтысячи человек, которые контактировали на Тернопольщине с зараженным коронавирусом священником Олегом Винниковым.
6 апреля мужчина умер.