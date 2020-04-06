Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР. ФОТО

1796 13

Правоохранители задержали младшего инспектора и полицейского-водителя Управление полиции охраны в Одесской области за вымогательство и получение взятки (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР 01

По предварительной информации, правоохранители требовали и получили взятку в сумме 1 550 долларов. За эту сумму правоохранители обещали не привлекать лицо к уголовной ответственности по факту хранения наркотических веществ.

Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР 02
Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР 03

Смотрите: На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ. ФОТОрепортаж

5 апреля полицейских задержали после получения последней части взятки в сумме 400 долларов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР 04
Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР 05

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также смотрите: Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Взяточники Силовики
взятка Одесская область Нацполиция правоохранительные органы ГБР
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3 Эдуард Силенко
Рехформіровані. Бо зарплата мала!!! А жити хочу, як в Європі, а гуляти і красти як в Україні.
показать весь комментарий
06.04.2020 17:40
+2 цыцкин
Не сміши піхву вона і так смішна))) МВС давно перетворилось в ОЗУ там немає нових, старих..Нова патрульна поліція ще гірше за ДАЇ..ти брали хабари, а ці беруть , вбивають, калячать і займаються шахрайством. Це все наслідки керівництва Авакова..бутафорія..
показать весь комментарий
06.04.2020 17:54
+1 Совестно за Брата
не поделился....
показать весь комментарий
06.04.2020 17:40
Смотреть комментарии