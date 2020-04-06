С телеканалами договорились во время телеуроков не показывать политические сюжеты, - замглавы ОП Тимошенко

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Офис Президента Украины договорился со всеми телеканалами, которые показывают уроки в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", чтобы во время трансляций в их эфире не было никаких политических сюжетов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа", об этом заявил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Блогер Сергей Наумович 6 апреля на своей странице в Facebook сообщил, что телеканал ZIK перед началом телеуроков показывал рекламу Виктора Медведчука и его партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Блогер Роман Шрайк рассказал о подобной ситуации на телеканале "112 Украина".

Кирилл Тимошенко, в свою очередь, обсудил этот инцидент с представителем канала ZIK.

"За минут 10-15 до начала телеуроков у них шел какой-то из политических сюжетов. Мы попросили, как мы с ними договаривались изначально, чтобы не было политики - они подтвердили, извинились. И дальше, не будет никакой политики ", - рассказал он.

Тимошенко уточнил, что эти договоренности касаются всех каналов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Напомним, в Минобразования сообщили, что Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

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