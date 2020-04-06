Минэкоэнерго призывает граждан не сжигать сухую растительность

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Такие действия имеют ужасные последствия как для окружающей среды, так и для здоровья окружающих. Особые погодные условия - малоснежная зима, ранняя весна, в этом году привели к рекордному дефициту влаги в почве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Минекоенерго обращается к гражданам с требованием соблюдать законодательство и не сжигать сухую растительность.

По данным ГСЧС ликвидация таких пожаров отличается от других продолжительностью и потенциальной возможностью увеличения масштабов. Для их тушения нужно привлекать значительное количество спасательных сил, полного и спецтехники на длительный срок. Ведь на открытой территории в безветренную погоду огонь может распространяться со скоростью до 4-х километров в час, а в ветреную - до 30. Высота пламени достигает двух метров, а при сильном ветре с резкими изменениями направления и скорости, размер таких пожаров в течение 15-30 минут увеличивается в 2-3 раза.

Основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор - можно легко подтвердить статистическими показателями. Только за минувшие сутки есть 693 случая возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Огонь охватил 984 гектаров.

Статья 245 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом.

Такое правонарушение карается штрафом от 5100 грн до 8500 грн, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

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