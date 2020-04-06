Украинский курсант Совенко стал лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании. ФОТО

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Украинский курсант Антон Совенко получил звание лучшего иностранного выпускника британской Королевской военной академии Сандгерст.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в Украине.

Второй год подряд украинские курсанты получают особые отличия Королевской академии сухопутных войск Великобритании в г. Сандгерст.

В этом году украинец Антон Совенко из Военной академии в Одессе получил награду лучшего зарубежного выпускника по показателям военной, академической и практической подготовки.

"С самого начала обучения он проявил себя как талантливый курсант, упорно работал над академическими дисциплинами, в том числе и в свое свободное время, чтобы не только не отставать, но и превосходить других слушателей престижной британской академии, для которых английский был родным. Парень представлял Королевскую академию Сандгерст на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу, поскольку его уровень в этой спортивной дисциплине был слишком высокий, чтобы соперничать с другими курсантами", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, в 2019 Артем Бараненко, курсант Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного, получил "Саблю лучшего зарубежного выпускника" Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсте.