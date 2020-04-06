Первая партия защитных костюмов для медиков, закупленных Фондом Порошенко, поступила в больницы ряда областей и города Киева

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Первая партия защитных медицинских костюмов от Фонда Порошенко и компании Рошен которые были закуплены и доставлены из Китая, передается в больницы в регионах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Фонда Порошенко.

В сообщении отмечается: "В частности, в больницы Черновицкой области - 1500 комплектов, города Киева - 3050 комплектов, Винницкой - 1500 комплектов, Кременчуга (Полтавская область) - 400 комплектов, Чернигова - 1050 комплектов, Белой Церкви - 700 комплектов и Броваров (Киевская область) - 600 комплектов.

200 комплектов поступят в больницы Тернопольской области, 200 - в Ивано-Франковской области. 200 комплектов в Одесскую область, 150 в Ривненскую область. 150 комплектов поступит в Черкасскую, еще 100 - в Закарпатье.

Как известно, Фонд Порошенко и компания Рошен уже закупили 30 000 защитных костюмов для медицинских работников из Китая, и еще 100 000 закупают в Южной Корее. Их доставка ожидается в апреле.

Также кондитерская корпорация Рошен закупила 10 портативных рентген-аппаратов производства Южной Кореи. Их должныдоставить в Украину через две недели. Такие аппараты дают возможность оперативно выявлять пневмонию у коронавирусных пациентов. В компании сообщили, что аппараты были заказаны еще в марте, однако из-за необычайного ажиотажа на глобальном рынке оборудования их можно получить не раньше середины апреля".