В Украине среди умерших от COVID-19 преобладают женщины, доля лиц старше 50 лет составляет 87%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на 10:00, 6 апреля, в Украине зафиксировано 38 летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19. Среди умерших преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Минздрава.

Из 1 319 подтвержденных случаев 95 - среди детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.

Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин - 60-69 лет.

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Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

74% - сердечно-сосудистые заболевания;

40% - сахарный диабет

7,5% - новообразования

7,5% - заболевания почек

11% - заболевания легких;

4% - ожирение;

26% - сочетание заболеваний.

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