Пожилой сотрудник "Укроборонпрома" скончался от коронавируса, - Найем

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Сотрудник государственного предприятия, входящего в концерн "Укроборонпром" скончался от коронавируса 6 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке замдиректора концерна Мустафа Найем.

Он отметил: "В одной из столичных больниц скончался работник одного из наших киевских предприятий, который заболел коронавирусом и находился последние дни в тяжелом состоянии.

Я о нем писал в пятницу. Мужчине было 72 года. Он работал на предприятии почти полвека, с 1975 года. По специальности токарь. Очень сочувствуем семье и коллектива. Спасибо медикам, которые боролись за жизнь нашего коллеги.

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Сейчас это единственный случай заболевания и смерти от коронавирусной инфекции в государственных оборонных предприятиях из состава "Укроборонпрома". В общем для наших предприятий коронавирус особенно большой вызов, потому что четверть наших сотрудников находятся в зоне повышенного риска, а это почти 17 000 сотрудников, треть из которых все еще продолжают ходить на работу, поддерживая критическую инфраструктуру оборонных предприятий".