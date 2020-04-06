Пожилой сотрудник "Укроборонпрома" скончался от коронавируса, - Найем

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укроборонпром

Сотрудник государственного предприятия, входящего в концерн "Укроборонпром" скончался от коронавируса 6 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке замдиректора концерна Мустафа Найем. 

Он отметил: "В одной из столичных больниц скончался работник одного из наших киевских предприятий, который заболел коронавирусом и находился последние дни в тяжелом состоянии.

Я о нем писал в пятницу. Мужчине было 72 года. Он работал на предприятии почти полвека, с 1975 года. По специальности токарь. Очень сочувствуем семье и коллектива. Спасибо медикам, которые боролись за жизнь нашего коллеги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник "Укроборонпрома" заболел коронавирусом и в тяжелом состоянии находится в больнице

Сейчас это единственный случай заболевания и смерти от коронавирусной инфекции в государственных оборонных предприятиях из состава "Укроборонпрома". В общем для наших предприятий коронавирус особенно большой вызов, потому что четверть наших сотрудников находятся в зоне повышенного риска, а это почти 17 000 сотрудников, треть из которых все еще продолжают ходить на работу, поддерживая критическую инфраструктуру оборонных предприятий".

Коронавирус и карантин
карантин Найем Укроборонпром COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+16 Совестно за Брата
Пожилой сотрудник "Укроборонпрома" скончался от коронавируса, - Найем - Цензор.НЕТ 42
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06.04.2020 19:08
+12 я гражданин Украины
Сумно ...Так як і те , що сьогодні в Україні Токаря як спеціаліста- профі, як кажуть дньом з огнем не знайдеш....- зате "юристів та економісті" безмізкових "наплодили " що.... Тому в Економіці маем що маем..., відносно "Права" і говорити не хочеться...
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06.04.2020 19:08
+7 Ali Hasan
Мабуть цього чоловіка лікували неналежним чином, бо він не слуга народу чи олігарх.
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06.04.2020 19:07
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