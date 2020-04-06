Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран

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Минтруда Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, в Финляндии украинцы прежде выхода на работу пройдут двухнедельный карантин.

Отмечается, что из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться и стоимость еды повысится, если весенние полевые работы не будут проведены в срок.

Нехватка работников ощущается не только в Финляндии. Такая же ситуация по всей Европе. В сложившейся ситуации под угрозой может оказаться сбор урожая овощей, ягод и винограда.

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На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда.

Сейчас министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников.

Старший специалист Минтруда Лаура Перхеентупа сообщила, что в министерстве в спешном порядке работают над этим планом. По словам чиновницы, речь идет примерно о 1500 работниках из третьих стран - они критически важны для финского сельского хозяйства.

Также в Финляндии планируют запустить специальную рекламную кампанию с тем, чтобы привлечь на фермы местных жителей из числа безработных, отправленных в принудительный отпуск, студентов, школьников и беженцев.

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