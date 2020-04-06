Обсудили борьбу с коронавирусом и выделение Киеву кредитных гарантий, - Зеленский провел разговор с Помпео

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Обсудили борьбу с коронавирусом и выделение Киеву кредитных гарантий, - Зеленский провел разговор с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия коронавирусу. Владимир Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких. Глава Украинского государства пожелал скорейшего выздоровления больным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

В сообщении отмечается: "США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья", - сказал Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом", - отметил Владимир Зеленский.

Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.

Глава государства проинформировал о ситуации в Донбассе и выполнения договоренностей после встречи в нормандской формате, которая состоялась в декабре прошлого года".

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Борьба с коронавирусом
Зеленский кредит Помпео COVID-19
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