Обсудили борьбу с коронавирусом и выделение Киеву кредитных гарантий, - Зеленский провел разговор с Помпео

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
В сообщении отмечается: "США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья", - сказал Владимир Зеленский.
Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.
"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом", - отметил Владимир Зеленский.
Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.
Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.
Глава государства проинформировал о ситуации в Донбассе и выполнения договоренностей после встречи в нормандской формате, которая состоялась в декабре прошлого года".
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