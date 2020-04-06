Зеленский ответил на петицию о протоколе ТКГ, предусматривающем Консультативный совет с ОРДЛО

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию на его официальном сайте от 16 марта с требованием отозвать подписи представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака под протоколом заседания ТКГ 11 марта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 был подписан рабочий документ - Протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия Президентом Украины на подписание / решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентировано законодательством", - говорится в документе.

Подчеркивается, что состав ТКГ четко определен в преамбуле Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициатив Президента России В.Путина от 5 сентября 2014 года, и Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициатив Президента России В.Путина от 19 сентября 2014 года.

Приглашенные со временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ.

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В ответе Зеленского указывается, что подписание Протокола ТКГ 11 марта 2020 г. является частью текущей работы по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске договоренностей.

В частности, в пунктах 9, 11 и 12 упомянутого Комплекса мер предполагается проведение консультаций и согласования в рамках ТКГ ряда вопросов (восстановление Украиной контроля за госграницей, местные выборы, конституционная реформа) с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Пунктом 7 Протокола по итогам консультаций ТКГ относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициатив Президента России В.Путина от 5 сентября 2014 года, предусмотрено продолжение инклюзивного общенационального диалога.

Отмечается, что в Протоколе ТКГ от 11 марта 2020 г. было зафиксировано намерение создания механизма практической организации таких консультаций.

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"Как предполагается, Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов с участием граждан Украины - как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Вопрос о создании Консультативного совета подлежит также предметной отработке с нашими международными партнерами - участниками Нормандского формата", - говорится о ответе Зеленского на петицию.