Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) находится на самоизоляции

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Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) находится на самоизоляции после того, как у нескольких монахов обители был обнаружен коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Климент.

Также он рассказал о самочувствии митрополита Лавры Павла (Лебедя), который сдал тесты на коронавирус.

"Я с ним сегодня общался по телефону, он чувствует себя прекрасно, хорошее настроение, хорошее здоровье у него. У него есть хронические заболевания разные. Относительно этой болезни, которая сегодня интересует всех больше, он консультировался со специалистами, с врачами и врачи сказали, что ему нужно быть дома, нет необходимости находиться в больнице ... Анализы и все исследования проводятся", - рассказал Климент.

По его словам, несколько монахов с симптомами простуды обратились к врачу, который обслуживает Киево-Печерскую лавру.

Накануне стало известно, что братию Киево-Печерской лавры протестировали на наличие COVID-19. В частности, тест сделали и наместнику лавры митрополиту Павлу. У четырех служителей диагностировали коронавирус.

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