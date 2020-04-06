Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) находится на самоизоляции

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Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) находится на самоизоляции после того, как у нескольких монахов обители был обнаружен коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Климент.

Также он рассказал о самочувствии митрополита Лавры Павла (Лебедя), который сдал тесты на коронавирус.

"Я с ним сегодня общался по телефону, он чувствует себя прекрасно, хорошее настроение, хорошее здоровье у него. У него есть хронические заболевания разные. Относительно этой болезни, которая сегодня интересует всех больше, он консультировался со специалистами, с врачами и врачи сказали, что ему нужно быть дома, нет необходимости находиться в больнице ... Анализы и все исследования проводятся", - рассказал Климент.

По его словам, несколько монахов с симптомами простуды обратились к врачу, который обслуживает Киево-Печерскую лавру.

Накануне стало известно, что братию Киево-Печерской лавры протестировали на наличие COVID-19. В частности, тест сделали и наместнику лавры митрополиту Павлу. У четырех служителей диагностировали коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киево-Печерскую Лавру закрыли для посетителей, монахов тестируют на коронавирус

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+25 саша паламарчук
Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) находится на самоизоляции - Цензор.НЕТ 683
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06.04.2020 19:47
+15 Игорь Емец
Паша-Мерседес, митрополит московського патріархату, який запевняв, що коронавірус посланий Богом, щоб карати грішників, сам захворів на коронавірус. То виходить, Паша і є тим грішником, котрого покарав Господь?
У підсумку Київська Лавра на карантині, московські попи у паніці
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06.04.2020 19:52
+14 Червоно-Чорний
Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) находится на самоизоляции - Цензор.НЕТ 4227
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06.04.2020 19:56
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