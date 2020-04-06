Зеленский инициировал создание кредитных программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки". А именно бизнес - это рабочие места и налоги", - подчеркнул Зеленский.
На совещании обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.
Президент также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что "белыми" быть выгодно.
"Мир изменился. Работать "в тени" сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию", - сказала советник руководителя Офиса Президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова.
"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас - это как позволить стране дышать и жить в будущем ", - резюмировал Зеленский.
Отмечается, что участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.