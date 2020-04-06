Торговавшего шашлыком мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение карантина на Донетчине

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6 апреля Красноармейский районный суд Донецкой области привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина мужчину, торговавшего шашлыком.

Мужчине придется заплатить штраф в размере 17000 грн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении, днем ​​21 марта гражданин А. осуществлял торговлю шашлыком с обслуживанием из магазина, чем нарушил пункты 2 и 3 Постановления КМУ №211 от 11 марта 2020 года, а также распоряжения Покровского городского совета №160 от 11 марта 2020 года.

В судебном заседании мужчина обстоятельства административного правонарушения не признал, пояснил, что не знал о запрете.

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Однако факт совершения правонарушения гражданином А. подтверждается собранными материалами дела, видеозаписью, фотоиллюстрациями, отмечается в сообщении.

Оценивая в совокупности собранные и исследованные доказательства, суд пришел к выводу, что гражданин А. совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 44-3 КУоАП, которое заключается в нарушении правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.

Учитывая обстоятельства дела и лицо, привлекаемое к административной ответственности, суд признал виновным гражданина А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 КУоАП, и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней.

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