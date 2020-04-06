"Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич

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В закон о банках подано уже более 13 тысяч поправок, причем более 6 тысяч - одним депутатом.

Об этом пишет в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Более 6000 правок подал один депутат - Антон Поляков. Он был мажоритарщиком по округу 206 от фракции "слуг народа", теперь - внефракционный.

Зинкевич напомнила, что принятие "антиКоломойского" закона необходимо для получения кредита МВФ, "чтобы удержать страну на плаву в условиях кризиса и пандемии".

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Напомим, Верховная Рада 30 марта поддержала в первом чтении законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

В то же время в законопроект о банках нардепы уже подали 5 тыс. поправок ко второму чтению, что может существенно затянуть его рассмотрение. Последний день подачи поправок - 6 апреля.

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6 апреля член профильного комитета ВР, депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщал, что депутаты Верховной Рады предложили 6 тысяч поправок к законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.