"Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху

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Мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что обратился к представителям всех конфессий с призывом максимально ограничить присутствие людей в храмах на Пасху.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом киевский городской голова заявил в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

"Приближается большой праздник Пасхи, и многие люди собираются пойти в церковь. Мы не можем запретить, это желание каждого. Я встречался с представителями всех конфессий, я обратился к ним максимум, если возможно, ограничить присутствие людей в эти дни, и обращаюсь ко всем: если у вас есть возможность, пожалуйста, попразднуйте этот день дома. Это крайне важно", - сказал Кличко.

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