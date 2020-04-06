Жестокий карантин: полиция VS люди. ВИДЕО

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В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает по косточкам карантин от Авакова. Жорсткий карантин: поліція люди

Как карантин по-украински выродился в позорный спектакль, где бороться решили не с вирусом, а с собственными гражданами, которые не хотят тихо спиваться в четырех стенах?

Почему активного молодого человека, который решил прогуляться пустым парком, ждет гораздо больше проблем, чем пьяниц, которые сдают награбленное в ломбарды?

Как получилось, что пробежки и спорт - вне закона? И почему украинская власть экспортирует из-за рубежа только опыт запретов, а не поддержки и без того постадавших граждан?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Коронавирус и карантин
карантин Данилюк-Ярмолаева COVID-19 коронавирус
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...кто их, спортсменов, знает... Жестокий карантин: полиция VS люди - Цензор.НЕТ 1983
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06.04.2020 21:01
+21 саша паламарчук
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06.04.2020 21:05
+20 Игорь Емец
Жестокий карантин: полиция VS люди - Цензор.НЕТ 4350
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06.04.2020 21:01
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