Украина направила Ирану ноту в связи с заявлениями депутата Норузи о сбитом самолете МАУ, - Зеленко

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самолет,мау

Украина в очередной раз призвала Иран обеспечить полное и беспристрастное расследование обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года. Соответствующую ноту направлено в МИД Ирана.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко обеспокоены заявлениями представителя парламента Исламской Республики Иран, поэтому наше посольство в Тегеране безотлагательно направило в Министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием предоставить соответствующие разъяснения", - говорится в сообщении.

В украинском МИД в очередной раз призвали Иран соблюдать свои международно-правовые обязательства и обеспечить проведение полного и беспристрастного уголовного и технического расследования обстоятельств сбивания самолета Международных авиалиний Украины 8 января 2020 года.

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Напомним, иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал "правильным" сбивание самолета МАУ и заявил, что никого из причастных не задержали.

Крушение самолета МАУ в Иране
Иран посольство Украины Зеленко
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Топ комментарии
+3 Василь Грім
Кроме ноты нужно ещё выразить и обеспокоенность, иначе не считается.
А вообще, эти иранские муллы и мракобесы срали на ноты, на обеспокоенности и на самого Зеленского.
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06.04.2020 21:02
+1 V Malina
Статья ни про что!

Что он заявил то хоть, тот депутат?
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06.04.2020 21:03
+1 Vladimir Chayka
Еще одни мрази решили вытереть ноги об зебилье. Я почемуто уверен что с Порошенко такого ответа бы не было.
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06.04.2020 21:04
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