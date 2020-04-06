Украина направила Ирану ноту в связи с заявлениями депутата Норузи о сбитом самолете МАУ, - Зеленко

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Украина в очередной раз призвала Иран обеспечить полное и беспристрастное расследование обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года. Соответствующую ноту направлено в МИД Ирана.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко обеспокоены заявлениями представителя парламента Исламской Республики Иран, поэтому наше посольство в Тегеране безотлагательно направило в Министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием предоставить соответствующие разъяснения", - говорится в сообщении.

В украинском МИД в очередной раз призвали Иран соблюдать свои международно-правовые обязательства и обеспечить проведение полного и беспристрастного уголовного и технического расследования обстоятельств сбивания самолета Международных авиалиний Украины 8 января 2020 года.

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Напомним, иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал "правильным" сбивание самолета МАУ и заявил, что никого из причастных не задержали.