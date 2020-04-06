В Геническе и Каланчаке подготовили место для обсервации граждан, прибывающих из Крыма

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Граждане, прибывшие на территорию материковой Украины из оккупированных Крыма или части Донбасса, будут обязательно отправлены на обсервацию.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 2 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, обсервация не обязательна для сотрудников миссии Международного комитета Красного Креста, сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19.

Срок обсервации - 14 дней.

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Как сообщил Крым.Реалии глава Каланчакской районной госадминистрации Олег Онуце, граждане, которые пересекают административную границу через КПВВ "Каланчак", будут размещены на обсервацию в одном из корпусов Каланчакской центральной районной больницы.

"Отделение с одним отдельным входом. В каждой комнате туалет, душ, ремонт, обеспечивается трехразовое питание", – сообщил Онуце.

По словам главы Каланчакской РГА, в отделении на обсервации могут разместиться до 30 человек. По желанию люди могут переехать в платные пансионаты района.

По состоянию на 16:00 6 апреля в Каланчакской центральной районной больнице уже разместили трех граждан, приехавших из Крыма, сообщил глава райгосадминистрации.

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Глава Генической районной госадминистрации Андрей Онищенко сообщил изданию, что в Геническе подготовили место для обсервации прибывающих из Крыма через КПВВ "Чонгар" граждан. Людей будут размещать в общежитии Высшего профессионального училища №17.

"Предлагаются два вида обсервации: на бесплатной основе - на базе учебного заведения, где мы можем разместить граждан. А также, если у человека есть желание разместиться в другом месте, то ему предлагаются те гостиницы, которые согласны были взять людей на обсервацию. Есть перечень - несколько объектов, которые на платной основе, где, возможно, лучшие условия. Человек может выбрать - или там, или там", - сообщил Онищенко.

По его словам, в этом месте могут разместить 30 человек.

В то же время, по состоянию на 15:00 6 апреля с КПВВ "Чонгар" еще никого на обсервацию не направляли.

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