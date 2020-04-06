Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП. ФОТОрепортаж

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Пехотинцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр обезвредили дрон противника, который пытался сбросить боеприпас на взводный опорный пункт.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук 93-й ОМБр.

Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 01

"К обычному китайскому квадрокоптеру DJI Mavic Pro террористы добавили механизм сброса самодельной взрывчатки. Кустарный снаряд был небольшим, начиненный мелкими обломками, способными наносить тяжелые ранения.

Когда вечером этот квадрокоптер на малой высоте завис над нашим ВОПом, холодноярцы быстро заметили и подбили его автоматной очередью", - говорится в сообщении.

Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 02

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Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 03

По данным, которые удалось считать с дрона, он использовался российскими оккупантами с декабря 2017 года. Но в связи его моральным старением террористы, очевидно, решили переоборудовать его из разведывательного дрона на "ударный".

Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 04

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Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 05

Операция Объединенных сил
беспилотник Донбасс 93 отдельная механизированная бригада дроны
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Топ комментарии
+44 Mr__Pitkin
пора ебашить русню нашими дронами
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06.04.2020 21:57
+14 Anastasia Sergeeva
Россия вовсе не причем.
Вопрос.
Как может территория, не имеющая ни денежной единицы, ни банковской системы, ни поездов, ни даже почты купить (ага Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП - Цензор.НЕТ 3405 ) хоть ржавый гвоздь за рубежом?
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06.04.2020 22:10
+10 Roman Ivanovich
Слава Героям України!!!
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06.04.2020 22:22
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