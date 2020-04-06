Вице-президентом "Энергоатома" хотят назначить гражданина ФРГ Хартмута, выгнанного с поста председателя ОСББ в Киеве за воровство, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

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В Кабмин подано представление на назначение вице-президентом "Энергоатома" гражданина Германии Якоба Хартмута.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, Хартмут - член Наблюдательного совета, председатель правления холдинговой компании "Делфи Капитал Групп". Имеет высшее образование и 16 лет стажа работы. Занимает должность с 2007 года.

Является соучредителем компании Delphi Worldwide llp.

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В 1995-2004 годах мужчина работал в РФ, возглавлял аналитическое управление ЗАО "Ренессанс Капитал".

В 2008 году назначен на должность члена набсовета "Украинский профессиональный банк".





Позже Кучеренко обнародовал историю, рассказанную ему одноклассником: "Якоб Хартмунд был председателем осбб в доме на Саксаганского 121. Мы там живем с женой. До тех пор пока жильцы его не захотели сместить с позором, тк он воровал с завышенного тарифа и создал задолженность перед Киевэнерго и Киевводоканалом. После его увольнения тариф снизили в 2 раза. Склочный, занудный, мелкий аферист. Жена когда услышала - поперхнулась. Дом новый, обеспеченные люди. Но даже они взбунтовались".

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Позже Лерос заявил, что братья Андрей и Денис Ермаки за деньги способствовали назначению руководства НАК "Энергоатом".

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3 апреля временный и.о. президента госпредприятия "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что уже направил в Министерство энергетики представление на назначение двух своих заместителей. Он уверяет, что среди них нет Владимира Купчака, о возможном назначении которого за взятку заявлял нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.