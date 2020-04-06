МИД Украины выразил протест в связи с осуществлением Россией призыва на военную службу в оккупированном Крыму

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
"Такие действия Российской Федерации является грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Так же запрещено оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию, а также перемещать лиц, находящихся под защитой, за пределы оккупированной территории", - говорится в комментарии МИД.
В МИД Украины подчеркнули, что призыв на военную службу в условиях пандемии коронавируса является особенно циничным.
"МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта", - подытожили в украинском внешнеполитическом ведомстве..
свободе - смерть в России. Есть хорошая притча на этот счёт.
Один
человек посмел сказать правду о правителе, его поймали и привели на суд и
приговорили к смертной казни, но король предложил ему самому выбрать свою
судьбу: либо быть повешенным, либо попасть за большую черную, страшную стальную
дверь. Приговорённый подумал и выбрал виселицу. Когда на шею ему накинули
петлю, он вдруг сказал: - Мне стало любопытно: что там, за той дверью? Король
рассмеялся: - Да вот, понимаешь ли, странная штука получается. Я всем предлагаю
этот выбор, и все выбирают виселицу. - А за дверью-то что? - допытывался
преступник. - Я все равно никому не скажу, - добавил он, указывая на петлю.
Помолчав, король ответил: - Там свобода. Но люди так боятся неизвестности, что
предпочитают ей смерть!