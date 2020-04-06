На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего выявлено 168 случаев, - ОГА

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В Тернопольской области выявлены 8 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской ОГА.

"Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 22:00 6 апреля на Тернопольщине 168 случаев COVID-19, 3 - летальных", - говорится в сообщении.

Наибольшое количество случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Монастыриском районе (112, 1 летальный).

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На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего выявлено 168 случаев, - ОГА 01

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Коронавирус и карантин
карантин Тернопольщина COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 ПП Уксусов
Понятно, стало быть - тесты подвезли...
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06.04.2020 23:07
+4 oleg1966
На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего выявлено 168 случаев, - ОГА - Цензор.НЕТ 7424
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06.04.2020 23:13
+3 5 копійок
Не було тестів - не було проблем.
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06.04.2020 23:10
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