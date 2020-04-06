Хакеры активизировались и маскируют атаки под информацию о пандемии COVID-19, - киберполиция

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На фоне пандемии COVID-19 активизировались хакеры. Киберпреступники в большинстве стран мира, используя панику людей, осуществляют фишинг-атаки с использованием вредоносного программного обеспечения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции, цель хакеров - получение персональных данных пользователей сети (логинов и паролей доступа к различным интернет-ресурсам - электронных почтовых ящиков, учетных записей социальных сетей, электронных кошельков и т.п.).

"Хакеры замаскировали свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Чаще всего, чтобы ввести в заблуждение, они используют в своих фишинг-рассылках ссылку на слово "Corona", а также распространяют вредоносное программное обеспечение путем копирования информационных панелей организаций, предоставляющих актуальную информацию о COVID-19", - говорится в сообщении.

В киберполиции советуют использовать исключительно лицензионное программное обеспечение, постоянно обновлять операционную систему, использовать лицензионные антивирусные программы с актуальными базами и постоянно обновлять их, не загружать подозрительные файлы из писем электронной почты, не переходить по сомнительным ссылкам, загружать файлы только с проверенных ресурсов, а также пользоваться информацией только из официальных источников - Министерства внутренних дел, Кабинета Министров, Минздрава.

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