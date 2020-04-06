У Зеленского будут штрафовать украинцев без масок, а те, кто в разгар эпидемии вывез маски за границу, до сих пор не наказаны, - Ирина Геращенко

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У Зеленского решили упростить себе жизнь и переложить ответственность за нераспространение коронавируса на граждан.

Об этом в своем видеоблоге сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Европейская Солидарность на заседании фракции обсуждает последние действия правительства и то, насколько решение Кабинета Министров Зеленского соответствует вызовам времени и действительно способствует нераспространению эпидемии. Мы видим, что команда Зеленского основную ответсвенность возлагает на самих украинцев. Никто не ответил за вывоз масок из Украины, зато украинец, который не смог купить маску и вышел без нее в соседний магазин, заплатит штраф в 17 тыс. гривен", - сказала Геращенко.

Она отметила, что также никто не ответил за то, что в разгар эпидемии коронавируса без бюджета остались те научно-исследовательские учреждения, которые работают над отечественными тестами и противовирусными препаратами.

"Зато мы видим, что репрессивные органы - прокуратуру и другие силовые структуры - остаются с очень большим финансированием, а еще и приняты такие меры, которые просто создают возможность для коррупции, для того, чтобы брать взятку, если человек не хочет или не может заплатить эти 17 тыс. грн", - отметила сопредседатель фракции "ЕС".

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Она отметила, что для борьбы с эпидемией необходимо максимально пытаться установить всех больных людей

"Для этого нужно проводить широкое тестирование. В соседней Беларуси уже 40 тыс. человек прошли соответствующие тесты, в соседней Польше более 80 тыс поляков так же прошли тесты на коронавирус. В Украине, куда мы помним Зеленский вместо обещанных 1 млн тестов, завез пока 250 тыс тестов, статистика говорит, что прошли эти тесты только несколько тысяч украинцев, меньше 10 тыс.", - сказала Геращенко.

По мнению Ирины Геращенко, власть кичится тем, что в Украине меньше распространения эпидемии и меньше заболеваний коронавирусом.

"Я хочу задать вопрос - если у вас только несколько тысяч человек сдали эти тесты, отвечаете ли вы за уровень диагностики в Украине? Очевидно, что если есть карантин, должно быть широкое тестирование для того, чтобы установить всех больных, по этому тесту определить весь круг общения, самоизолюваты людей, контактировавших с больным, а больному оказать полное необходимое лечение ", - добавила парламентарий.

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По ее словам, большое беспокойство вызывает то, что происходит с украинской медициной - медики не защищены, без соответствующих защитных костюмов, а некоторые больницы, которые признаны опорными в борьбе с коронавирусом, остались даже без спирта, перчаток и масок.