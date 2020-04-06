Мобильное приложение "Дія" загрузили уже более 2 млн граждан - Минцифры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный Фейсбук Министерства цифровой трансформации.
"Мы запустили "Дію" два месяца назад, и за это время существования приложения: 2025611 - уникальных пользователей, 1651808 - авторизованных пользователей", - информирует ведомство.
Минцифры также указывает, что "Дія" остается одним из самых популярных приложений в украинском Play Market (1,3 млн пользователей) и AppStore (670 тыс.).
"Сейчас в приложения доступны электронное водительское удостоверение и техпаспорт. А также тестируется е-студенческий и уже скоро будет запущена бета-тестирования цифровых паспортов ", - добавили в министерстве.
Как загрузили...так и удалили потом...как это сделал я...
Приложение абсолютно бесполезное...