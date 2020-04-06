Мобильное приложение "Дія" загрузили уже более 2 млн граждан - Минцифры

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дія

Через два месяца после запуска мобильного приложения "Дія" его загрузили 2 млн 25 тыс. украинских пользователей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный Фейсбук  Министерства цифровой трансформации.

"Мы запустили "Дію" два месяца назад, и за это время существования приложения: 2025611 - уникальных пользователей, 1651808 - авторизованных пользователей", - информирует ведомство.

Минцифры также указывает, что "Дія" остается одним из самых популярных приложений в украинском Play Market (1,3 млн пользователей) и AppStore (670 тыс.).

"Сейчас в приложения доступны электронное водительское удостоверение и техпаспорт. А также тестируется е-студенческий и уже скоро будет запущена бета-тестирования цифровых паспортов ", - добавили в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портал "Дія" завершил фазу тестирования с доступом к ряду услуг в режиме онлайн - глава Минцифры Федоров

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Топ комментарии
+8 Серая Лиса
Ну нах - добровольно посадить себе в телефон государственного шпиона.
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06.04.2020 23:23
+6 Привет
Чи ни достижение...загрузили..
Как загрузили...так и удалили потом...как это сделал я...
Приложение абсолютно бесполезное...
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06.04.2020 23:23
+5 Самтакой
Из принципа пользуюсь старенькой Нокиа, жду, когда работать перестанет. Нокиа сказала, что не дождетесь. ))) И ДИЮ загрузить некуда. )).
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06.04.2020 23:27
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