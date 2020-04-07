За первые сутки усиленного карантина составлено 192 админпротокола, - Нацполиция

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В Нацполиции отчитались об итогах работы в первый день ужесточенных условий карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, за сутки полиция составила 192 протокола по статье 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф в 17-34 тысяч гривен.

В полиции говорят, что 6 апреля на службу привлекли около 22 тысяч правоохранителей (из полиции и Нацгвардии), из них 7 тысяч патрулировали парки, скверы и тому подобное.

"В основном правонарушения касались посещения гражданами парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции", - рассказали в ведомстве.

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Также есть первые протоколы, составленные из-за появления людей в общественных местах без масок. Больше всего протоколов составили в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве.

"Кроме того, с введением временных ограничений в полицию ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушениях, связанных с правилами карантина. С начала карантинных мероприятий по спецлинии 102 поступило более 26 000 сообщений. За сегодня поступило более 1200 сообщений ", - рассказали в ведомстве.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич уверяет, что правоохранители сначала проводят "профилактическую работу", а если это не помогает - выписывают штрафы.

"Мы еще раз подчеркиваем: наша задача - не наказать, а предупредить правонарушение. Полицейские объясняют положения постановления и проводят профилактическую работу. Конечно, на правонарушителей, которые не прислушиваются к полицейским, составляются административные протоколы", - сказал он.

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