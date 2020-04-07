Минздрав может в среду 8 апреля запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина, - Ляшко

726 18
ляшко

Министерство здравоохранения может в среду запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Я лично выдал постановление главного государственного санврача, которое четко регламентировало, при соблюдении каких условий органы местного самоуправления могут позволить открыться рынкам. Сейчас мы с Нацполицией анализируем ситуацию и видим, что происходят системные нарушения. Первых два дня полиция попробует реагировать, но, если не будет никакого эффекта за понедельник–вторник, в среду мы отменим это постановление и рынки будут закрыты", - сказал он.

"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова увеличить тестирование на коронавирусную инфекцию и проводить 30 тысяч тестов в неделю, затем и 80 тысяч, - Ляшко. ВИДЕО

Коронавирус и карантин
карантин Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7 Лео Кот
давайте, закрывайте...
дополнительные десятки тысяч голодных безработных будут грабить ваши особняки...
и охрана хрен их остановит...
показать весь комментарий
07.04.2020 01:00
+6 Василь Грім
С собаками можно там гулять, а с детьми нельзя.
Чиновники и мозги - понятия несовместимые
показать весь комментарий
07.04.2020 01:07
+4 Sergey Dyuzhnev
"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками" - трудно жить без мозгов
показать весь комментарий
07.04.2020 00:58
Смотреть комментарии