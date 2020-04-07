Финское посольство не подтверждает информацию об организации чартеров для украинских сезонных работников

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Информацию об организации чартеров в Финляндию с украинскими сезонными работниками не подтверждают компетентные финские органы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Посольства Финляндии в Киеве.

В сообщении отмечается: "Недавно в финских, а также и в украинских СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует организовывать чартерные рейсы, чтобы украинские сезонные работники могли приехать в Финляндию.

Однако, эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами. Посольство внимательно следит за общей ситуацией и сразу проинформирует украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью совершения путешествий в Финляндию".

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