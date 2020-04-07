Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, ПТРК и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб ОС

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6 апреля вооруженные формирования РФ осуществили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, четыре из которых - с применением минометов 120- и 82-мм калибра, которые согласно минским договоренностям должны быть удалены от линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты также открывали огонь по опорным пунктам украинских сил из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"С целью прекращения вражеских провокаций и ликвидации угрозы для жизни и здоровья военнослужащих наши воины применили дежурные огневые средства", - сказано в сообщении.

Как отмечается, свою активность противник вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где было зафиксировано шесть обстрелов.

"Утром российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. С направлении населенного пункта Набережное они выпустили восемь мин калибра 82 мм, а также применили вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

После обеда враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по нашим защитникам в районе поселка Каменка.

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Пять мин калибра 120 мм противник выпустил с направления населенного пункта Старомихайловка по окрестностям Красногоровки. На этом участке российские наемники также применили станковые противотанковые гранатометы.

Вечером оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия защитников Старогнатовки, а из крупнокалиберных пулеметов - защитников Авдеевки.

Объединенные силы дали решительный ответ на все огневые провокации противника, заставив врага соблюдать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупационные войска с направления населенного пункта Калиновое обстреляли позиций Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новозвановка и Новоалександровка.

В сторону украинских защитников противник выпустил пять минометных мин 120-мм калибра и четыре мины калибра 82 мм.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня, после чего враг отказался от дальнейших провокаций наших подразделений. Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 6 апреля подразделения украинских сил ранили одного российского оккупанта.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.







